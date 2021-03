Plenário da Câmara analisa destaques à PEC Emergencial Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 10/03/2021 17:25 | Atualizado 10/03/2021 17:52

A pressão de servidores e da oposição para reverter pontos mais duros da PEC Emergencial surtiu efeito. Para evitar fatiamento e desidratação do texto, o governo concordou em deixar de fora do projeto o impedimento para concessão de promoções e progressões em períodos de calamidade pública.



O líder do governo, deputado Ricardo Barros (PP-PR), fez o anúncio nesta quarta-feira. O plenário segue analisando os destaques à PEC.



Liberar as progressões de servidores públicos do país foi uma saída encontrada pela base governista diante da possibilidade de passar na Casa um destaque do PT que suprimiria o gatilho de ajuste fiscal nos estados e municípios quando a despesa corrente chegar a 95% da receita corrente.



No entanto, o congelamento salarial e a vedação de concursos públicos na União, estados e municípios segue no texto.

Destaque apresentado pelo PT tinha como objetivo retirar o artigo que estabelece gatilhos de ajuste fiscal nos estados e municípios quando a despesa corrente ultrapassasse 95% da receita corrente.