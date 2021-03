Servidores do Estado do Rio reivindicam promoções, progressões e outros itens Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 15/03/2021 13:38 | Atualizado 15/03/2021 13:45

As categorias do funcionalismo público fluminense se mobilizam para reivindicar pauta salarial ao governo do Estado do Rio. O Fórum dos Servidores Estaduais (Fosperj) está em articulação junto ao Executivo para tratar das progressões, promoções, triênios e licença-prêmio, e também organiza um ato público no dia 22 de março.

Segundo o fórum, o movimento tem como objetivo buscar a valorização das servidores e servidores estaduais, "tão massacrados em plena crise sanitária, social e econômica".

"A intenção é reforçar a campanha de vacinação para toda população, a ampliação dos leitos no SUS e o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia. Além, é claro, de protestar mais uma vez contra a Reforma Administrativa e a privatização de instituições públicas, como a Cedae", informou o grupo, por meio de nota.

O Fórum argumenta que as pautas não só relativas ao funcionalismo, "são de interesse público e reverberam em todo cidadão e cidadã que precisa do serviço público para garantir seus direitos".