Servidores do Município do Rio entregaram ao secretário de Fazenda, Pedro Paulo, documento com demandas Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 16/03/2021 14:09

Representantes do funcionalismo do Rio que integram o Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Município (Mudspm) marcaram presença na Câmara de Vereadores, nesta terça-feira, onde entregaram uma documentação ao secretário de Fazenda, Pedro Paulo, com considerações sobre o fundo de previdência (Funprevi).

Os documentos trazem contrapontos às medidas propostas pelo governo e também foram entregues à equipe do presidente do Legislativo carioca, Carlo Caiado (DEM).

Publicidade

Segundo os servidores, os temas tratados são: 'Fragilidades dos critérios utilizados pelos relatórios de avaliação atuarial do Funprevi (TCM)'; 'Ata não publicada pelo Executivo da última reunião do Conselho Fiscal do Previ-Rio apontando falhas graves de cadastro'; 'Isenções fiscais em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal' e 'Exclusão dos conselheiros eleitos no acompanhamento do Grupo de Trabalho que avalia déficit atuarial e o déficit financeiro do Funprevi'.

Estiveram na Câmara integrantes do Sinmed, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe), do Sincaf e do Agentefaz.