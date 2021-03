Devido à pandemia, categorias farão ato simbólico e performático, sem aglomeração, em frente ao Palácio Guanabara Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 07:00

O Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (Fosperj) entregará ofício à Secretaria da Casa Civil para articular com o Executivo pautas de valorização do serviço público e de toda população. O Fosperj reúne mais de 50 entidades do funcionalismo público fluminense.

No documento, as categorias pedirão ao governador em exercício Cláudio Castro a compra de vacinas para todos os cidadãos do Rio; a imediata efetivação do PCCS (Lei 7946/2018) para os servidores da Saúde e a retomada das negociações sobre o plano de recomposição das perdas inflacionárias.

O Fórum também reivindica "a proteção do patrimônio público estadual, principalmente a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), que é um importante ativo para o governo do estado".

CARREATA

Em nota, o grupo afirmou que, "para reivindicar o compromisso do governo com as pautas urgentes dos servidores públicos, vai se unir a entidades e movimentos sociais em uma carreata contra a privatização da Cedae, no dia 22 de março (segunda-feira), com saída marcada para 10h".

O ponto de encontro será em frente à Cedae (Av. Presidente Vargas, Centro do Rio), seguindo para o Largo do Machado e o Palácio Guanabara, onde um haverá um ato performático e simbólico, sem aglomeração.

"Por conta da situação calamitosa que o Estado do Rio se encontra, o Fórum entende que é o momento de priorizar a vida e, justamente por isso, está tentando articulação com o governo estadual com a intenção de reivindicar as urgentes demandas dos servidores e de toda população fluminense, que sofre cada dia mais em meio à pandemia. Valorizar o serviço público é garantir a entrega de direitos para toda população", declarou.



PROJEÇÕES CONTRA A PEC



Já no dia 24 de março, Dia Nacional de Mobilização, o Fosperj fará projeções em prédios na cidade do Rio e em Brasília. A ação será em parceria com o Sisejufe.