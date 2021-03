Paulo Guedes tem a reforma administrativa como uma de suas prioridades Washington Costa / Me

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 12:45 | Atualizado 17/03/2021 12:47

Após se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) na terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúne nesta tarde, a partir de 14h30, com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, Bia Kicis (PSL-DF), e o relator da reforma administrativa (PEC 32) na CCJ, Darci de Matos (PSD-SC).

Eles discutirão o cronograma de tramitação do texto. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do ministério, Caio Paes de Andrade, também participará do encontro, conforme divulgou a pasta.

Publicidade

Lira sinalizou ao mercado que a votação da reforma deve ser concluída pelo Congresso ainda no primeiro semestre. Ele acredita que, na Câmara, a análise do projeto seja finalizada em dois meses, para depois ser enviado ao Senado.

A PEC 32 prevê a reformulação do RH do país: extingue o regime jurídico único e a estabilidade para futuros servidores públicos. De acordo com o texto, serão criados cinco novos tipos de vínculos, e apenas um deles terá garantia de estabilidade, que são as carreiras de Estado (ainda a serem definidas por projeto específico).

Publicidade

O texto também acaba com adicionais por tempo de serviço, como triênios e quinquênio; licença-prêmio e promoções automáticas e progressões funcionais.