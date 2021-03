Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 18/03/2021 05:30

O pacote de medidas apresentado pelo governo Paes para o ajuste das contas do Município do Rio movimenta a Câmara de Vereadores. Hoje, a Comissão de Administração e Assuntos ligados ao ServidorPúblico, presidida por Jorge Felippe (DEM), receberá integrantes do Executivo a partir das 10h para tratar dos projetos de capitalização do Funprevi - que prevê aumento da alíquota para 14% - e de criação da previdência complementar