Cento e dois servidores da Prefeitura do Rio estão sendo capacitados para lidar com o Novo Processo Eletrônico do Município, em implantação pela Secretaria de Governo e Integridade Pública (Segovi).

Para essa primeira turma de 2021, que termina no dia 15 de abril, está sendo usado o sistema de EAD da Guarda Municipal. A expectativa é de que, em dois anos, 90% dos processos da Prefeitura do Rio sejam eletrônicos – atualmente, ainda são em papel e chegam a cerca de um milhão por ano.