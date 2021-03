Novos horários da Câmara de Vereadores passam a valer na próxima segunda-feira Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 19:51

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro passa a adotar, a partir de segunda-feira (22), um novo protocolo de funcionamento devido ao avanço da pandemia da covid-19 na cidade.

Em nota, a Casa legislativa informou que o expediente administrativo será entre 10h e 16h, de segunda à sexta-feira. Já as audiências e debates públicos, bem como as reuniões promovidas pelas comissões, continuam no formato híbrido.

Solenidades, eventos coletivos e visitações públicas estão temporariamente suspensos. De acordo com a Câmara, reuniões com vereadores só poderão ser realizadas com autorização prévia e em caráter excepcional.

Presidente do Legislativo carioca, Carlo Caiado (DEM) declarou que o objetivo é evitar aglomerações, principalmente nos transportes públicos.