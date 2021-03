Por O Dia

Publicado 23/03/2021 19:23 | Atualizado 23/03/2021 19:24

A Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro publicou nesta terça-feira, no Diário Oficial , o resultado final do 40º processo seletivo especial para o preenchimento de vagas no programa de Estágio Forense. Mais de 1.200 estudantes que cursam o sétimo, oitavo ou nono ano do curso de Direito se inscreveram na seleção, mas apenas 500 tiveram a candidatura validada.