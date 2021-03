Prefeitura de Itaguaí pagou o funcionalismo nesta sexta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 21:26 | Atualizado 26/03/2021 21:35

A Prefeitura de Itaguaí antecipou em seis dias o pagamento dos mais de seis mil servidores do município. Eles receberam ontem o salário de março. O governo local decidiu autorizar o crédito antes do prazo para ajudar a população a atravessar essa parada de 10 dias no Estado do Rio de Janeiro.

Na Região Metropolitana do Rio, Itaguaí segue as medidas restritivas contra o avanço da covid-19 em solo fluminense.

A antecipação dos feriados de abril e a criação de novos resultou em 10 dias de 'recesso'. A medida tem como objetivo combater a pandemia, por exemplo, evitando aglomerações — em especial, nos transportes públicos.