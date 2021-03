Neste momento, Parlamento prioriza medidas de combate à covid Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/03/2021 05:45

Apesar de ter avançado nas articulações com o Palácio do Planalto, o governo do Rio pode ter que esperar um pouco mais para realizar concursos na área de segurança e repor cargos que estão vagos. Isso porque, devido ao recrudescimento da pandemia e ao novo momento que o país atravessa, é possível que fique em ‘suspenso’ o projeto de lei autorizativo — que já tramita na Câmara dos Deputados.

O Parlamento quer dar prioridade máxima a votações de medidas de combate à covid-19. Até mesmo as reformas tributária e administrativa — defendidas pelos presidentes das Casas legislativas, Arthur Lira (PP-AL), e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) — estão em segundo plano durante esse período.

Publicidade

Sob vigência do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o Rio precisa de aval da União por meio de lei para contratar novos servidores, mesmo que seja para reposição de vacâncias.

A expectativa é que o sinal verde saia, porém, com a piora da pandemia, não se sabe mais quando. Para tentar evitar mais demora, governadores de outros estados que pretendem aderir ao regime também entraram no circuito e estão em articulações com o Congresso.