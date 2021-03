Projeto será protocolado na Alerj para que guardas municipais entrem na prioridade do calendário de vacinação contra a covid Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/03/2021 12:47 | Atualizado 30/03/2021 12:48

O cronograma priorizará, inicialmente, profissionais da área de saúde e idosos. Em seguida, a partir de 12 de abril, será a vez dos PMs, bombeiros militares, policiais civis, Seap, Degase e agentes da PF e PRF.

Publicidade

Alguns parlamentares que representam a área de segurança solicitaram então que os integrantes das Guardas Municipais das cidades fluminenses também tenham direito a receber as doses do imunizante.

"Com muita sensibilidade o governador (em exercício) Cláudio Castro entendeu a necessidade (de priorizar os agentes de segurança) e, com maior celeridade, sem precisar esperar os trâmites legislativos do projeto de lei, abraçou a causa e nos deu essa vitória", afirmou o deputado Charlles Batista, líder da bancada do PSL, que acrescentou: "No entanto, notamos a ausência dos guarda municipais no grupo proposto pelo governador. Já fizemos o apelo pessoalmente. Incluiremos também na Alerj, via projeto de lei, a categoria, que não pode ser esquecida".