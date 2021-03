Os dois projetos que tratam da previdência municipal podem ser discutidos no mesmo dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 31/03/2021 05:30

Tudo indica que a reforma previdenciária enviada no início de março à Câmara do Rio pelo prefeito Eduardo Paes (DEM) entrará na pauta de terça-feira do Legislativo. O texto aumenta a alíquota dos servidores dos atuais 11% para 14%. Há possibilidade ainda de também entrar na pauta no mesmo dia o projeto que cria a previdência complementar.

Com a Reforma da Previdência nacional (EC 103), até o fim deste ano todos os entes da federação terão que criar ou aderir a um fundo complementar, que bancará parte das aposentadorias — apenas o valor acima do teto previdenciário, de R$ 6.433,57.

Publicidade

REGIME DE URGÊNCIA

A proposta que prevê o novo desconto previdenciário tramita em regime de urgência na Casa. Líder do governo na Câmara, o vereador Thiago K. Ribeiro (DEM) afirmou que, por isso, o texto deve ir ao plenário na terça, já que os prazos para as comissões entregarem os pareceres já estouraram.

Publicidade

O projeto prevê medidas para a capitalização do Funprevi. Além do aumento da alíquota previdenciária (dos servidores) de 11% para 14%, eleva a contribuição patronal (paga pelo Tesouro) para 28% — hoje, é de 22%.

Os pareceres das comissões (Justiça e Redação, Administração, e Finanças) serão lidos no plenário.

Publicidade

DISCUSSÃO NA CASA