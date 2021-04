Inicialmente, servidores da Policlínica receberão o imunizante Paulo Toscano

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 06/04/2021 17:47 | Atualizado 06/04/2021 17:49

O calendário de vacinação contra a covid-19 para o grupo de profissionais de Saúde da Polícia Civil do Rio de Janeiro sofreu uma alteração. Antes previsto para começar no dia 4, último domingo, o cronograma terá início nesta quarta-feira, dia 7 de abril.

Os primeiros a serem vacinados serão os 87 profissionais da Policlínica José da Costa Moreira, incluindo os servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES) cedidos à unidade e o quadro de funcionários de limpeza e conservação. A dose para este primeiro grupo será aplicada no QG da Polícia Militar.



Até a próxima sexta-feira (9 de abril), outros servidores lotados no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) e nos serviços médicos legais dos postos de polícia técnica receberão a dose do imunizante em postos de vacinação instalados em batalhões e companhias da Polícia Militar.



A partir do dia 12 de abril, será a vez dos demais policiais civis, seguindo ordem de classificação por idade e por comorbidades conforme prevê o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Neste segundo momento, a vacinação também acontecerá em batalhões e companhias da PMERJ, ressaltou a Secretaria de Polícia Civil (Sepol).