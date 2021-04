Câmara do Rio Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 08/04/2021 13:55 | Atualizado 08/04/2021 14:46

Rio - Está mantida para esta quinta-feira, a princípio, a sessão na Câmara de Vereadores do Rio para discussão e primeira votação da reforma previdenciária do governo Paes. O caso envolvendo o vereador Dr Jairinho (Solidariedade) está tomando as atenções da Casa e alguns parlamentares pedirão no plenário para que a análise do projeto seja adiada.

O texto afeta os servidores públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas, e é considerado polêmico. A proposta aumenta de 11% para 14% a alíquota de contribuição previdenciária do funcionalismo carioca.

Se for votado hoje em primeira discussão, o PL 61 volta ao plenário na próxima semana em segunda discussão.

Pela manhã, as audiências ocorreram normalmente como a que tratou do BRT com a presença do secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, da secretária de Transportes, Maína Celidonio, e da interventora do sistema, Cláudia Cecin.