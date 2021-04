Reunião do Conselho de Ética da Câmara foi antecipada Divulgação CMRJ

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 08/04/2021 16:49 | Atualizado 08/04/2021 17:53

A sessão plenária desta quinta-feira da Câmara de Vereadores do Rio foi suspensa para reunião do Conselho de Ética da Casa. A decisão de suspender as discussões de projetos como a reforma previdenciária foi tomada pelo presidente do Legislativo, Carlo Caiado (DEM), em conjunto com os demais parlamentares.

Com isso, a reunião do Conselho de Ética foi antecipada. O colegiado vai discutir a situação do vereador Dr. Jairinho (Solidariedade), preso na manhã desta quinta-feira.