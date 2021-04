Pedidos devem ser feitos no site do instituto Divulgação

Publicado 13/04/2021 17:27

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio) está com inscrições abertas para o auxílio-educação de 2021, destinado aos servidores ativos e aposentados da Prefeitura do Rio, além de pensionistas. O benefício será dividido em duas modalidades: o previ-educação e o previ-creche.





As inscrições para o Previ Educação 2021 deverão ser feitas, exclusivamente, através da internet, no endereço:



Já o previ-creche, no valor de R$ 270,43 mensais, somente para segurados do Instituto, que também receberam R$ 4.180, em dezembro do ano passado, e com filhos ou dependentes legais de um até seis anos e onze meses, no ato da inscrição, matriculados em estabelecimento particular, neste ano. O previ-creche corresponde a uma parcela no valor do menor vencimento pago pelo município, hoje em R$ 419,49. O pagamento será voltado a quem recebeu até R$ 4.180, em dezembro do ano passado e que tenham dependentes (filhos, tutelados ou sob guarda) menores de 18 anos, matriculado em escola, pública ou particular, este ano. O auxílio também será concedido para pensionistas estudantes, menores de 18 anos, cuja pensão integral, em dezembro de 2020, também não tenha ultrapassado este valor de R$ 4.180.As inscrições para o Previ Educação 2021 deverão ser feitas, exclusivamente, através da internet, no endereço: http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio/auxilio-educacao até o próximo dia 30 de abril.Já o previ-creche, no valor de R$ 270,43 mensais, somente para segurados do Instituto, que também receberam R$ 4.180, em dezembro do ano passado, e com filhos ou dependentes legais de um até seis anos e onze meses, no ato da inscrição, matriculados em estabelecimento particular, neste ano.

O auxílio poderá ser requerido, a qualquer tempo, até o final do mês de novembro, no mesmo endereço eletrônico.



DOCUMENTOS



No momento da inscrição para ambos benefícios não há necessidade de apresentar documentos. Após a etapa, haverá períodos determinados para que o solicitante entregue os comprovantes necessários ao Instituto.