Por O Dia

Publicado 17/06/2021 05:00

Sindicatos e Associações de servidores públicos se uniram para projetar mensagens contra a reforma administrativa em prédios públicos em vários pontos do país. Nesta sexta-feira (18), as projeções acontecem simultaneamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. No sábado (19), a atividade movimenta as cidades de Recife, Salvador e Brasília.



A ideia é mostrar "que quem sai perdendo com a reforma administrativa é a população", dizem as categorias.

Participam do protesto o Sisejufe/RJ; Ansemp/Fenamp; Sitraemg; Assemperj/Sindsemp; e Sindsemp-BA. As projeções reforçam o Ato Nacional #19J, que prevê mobilização em mais de 200 cidades do país contra o governo Bolsonaro, no dia 19 de junho.