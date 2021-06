Relator da PEC 32, Arthur Maia já começou a se reunir com as categorias do funcionalismo - Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:54

A primeira audiência pública da comissão especial formada na Câmara dos Deputados para analisar a reforma administrativa (PEC 32/20) será realizada nesta terça-feira, 22 de junho. O debate terá como tema a 'Inovação na Administração Pública' e contará com a presença de integrantes da equipe econômica do governo federal.

A reunião começará às 15h. Foram convidados o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade;

o presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Anesp), Pedro Pontual; o presidente na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Diogo Costa; o líder de Causas no Centro de Liderança Pública (CLP), José Henrique Nascimento; e a livre-docente e doutora em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP ) Irene Nohara.

A reforma prevê mudanças nas regras do funcionalismo público, equiparando o setor à iniciativa privada. O texto extingue o regime jurídico único, criando cinco novos tipos de vínculos, e acaba com a estabilidade - apenas as carreiras de Estado terão essa garantia.

Relator da proposta, Arthur de Oliveira Maia (DEM-BA) já começou a se reunir com as categorias. O parlamentar garantiu que abrirá espaço para todos os setores nas reuniões da comissão.