Rafael Alves Arquivo Pessoal

Por Sidney Rezende

Publicado 26/12/2020 06:00

O empresário Rafael Alves tem sido associado ao nome do irmão, Marcelo Alves, que presidiu a Riotur na gestão municipal que agora se encerra. Mas, na verdade, a aproximação dele com o prefeito do Rio data de muito mais tempo. Rafael chegou a trabalhar com Marcelo Crivella ainda quando o chefe era ministro da Pesca e Aquicultura, de 2012 a 2014. Certa vez, Rafael Alves comentou com os amigos: "Quando o Marcelo estava na Pesca, pouca gente vinha até ele, mas agora que é prefeito, aparece um monte de amigos para tirar uma casquinha". As investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro começaram em 2018, embora, a denúncia garanta que "a organização criminosa de Crivella e Alves existia desde 2016, antes da posse". Mas estão surgindo novas linhas de investigação.



PITACO NA CULTURA



O que se sabe após a prisão de Rafael Alves é que ele também interferia na liberação de verbas e indicações na área de Cultura e shows. O esquema que está sendo recuperado seria o de sugerir a artistas amigos que trabalhassem "de graça" ou "com cachê reduzido" em estabelecimentos particulares como um camarote no Sambódromo e uma casa de festas montada numa ilha, na Barra da Tijuca. O artista que aceitasse o convite seria imediatamente indicado para eventos, inclusive a festa do réveillon, totalmente pago pela Prefeitura do Rio. A investigação promete mexer com o mundo artístico.

Dória e Paes no "ganha, ganha"

Assinatura do protocolo do prefeito eleito Eduardo Paes com o Instituto Butantan tem elemento político. "Pelo lado do Dória, certamente está trabalhando para fazer um contraponto ao Bolsonaro, tanto na percepção do eleitorado quanto na articulação política com um discurso nacional. Repare que ele sempre diz que será a vacinação para os brasileiros de São Paulo e não para os paulistas. Para o Eduardo, assim como para outros prefeitos e governadores, o custo político de não fechar esse acordo seria muito grande, caso o plano nacional de vacinação atrase", disse um vereador ligado ao prefeito.

Inferno astral

O ano de 2020 foi especialmente ruim para o deputado Márcio Pacheco. Primeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro o acusou de pagar uma casa de luxo e R$ 22 mil de colégio dos filhos com dinheiro de "rachadinha". Depois, ele foi internado por conta da covid. Ele chegou a ter comprometimento de 50% dos pulmões, fortes dores de cabeça, além da prostração comum aos casos de coronavírus. Já está em casa se recuperando.

Números da Indústria

O saldo comercial do estado do Rio registrou superávit acumulado de US$ 1,2 bilhão, de janeiro a outubro deste ano. De acordo com o Rio Exporta, boletim de comércio exterior, elaborado pela Firjan, o estado exportou US$ 19,1 bilhões e importou US$ 17,9 bilhões, no período. Apesar do recuo de 12% na corrente de comércio, em comparação ao mesmo período de 2019, o Rio manteve o segundo lugar entre os estados brasileiros com maior fluxo internacional do país.

PICADINHO

Receita Federal apreende cerca de 800 mil aparelhos de TV box de setembro a dezembro no Rio de Janeiro, o equivalente a um prejuízo de R$ 600 milhões para o crime organizado.

IRB Brasil RE doa 14 toneladas de alimentos para comunidades do Rio de Janeiro.



RIOgaleão é certificado pelo Airports Council International (ACI) no programa de saúde do conselho.