Polícia Federal e Ministério Público cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Sidney Rezende

Publicado 27/03/2021 06:00

Existe um ditado que diz que "dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar". Nunca isto foi tão verdade quanto agora em que condenados do andar de cima da criminalidade buscam saídas para escapar da prisão. Para se ter uma ideia, só nesta semana, foram expedidos quatro mandados de prisão e 16 de busca e apreensão, cumpridos nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) realizaram uma operação chamada "Camaleão.com", com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava na expedição de alvarás falsos de soltura de presos federais. Foram expedidos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, cumpridos no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti e Belo Horizonte (MG). O MPF diz que, em novembro de 2020, um traficante de armas condenado pela Justiça Federal a 27 anos de prisão foi liberado da Penitenciária de Bangu a partir de documentos falsos (alvarás de soltura, decisões e certidões). Ao tomar ciência do fato, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do MPF, por meio do procurador da República Eduardo Benones, instaurou procedimento investigatório para apurar as circunstâncias da fuga.



A OPERAÇÃO DESLANCHOU



As investigações do MPF apontam para a existência de uma organização criminosa, integrada por advogados e falsários, que estariam atuando em complexos penitenciários do Rio de Janeiro para facilitar a fuga de presos por meio dos crimes de falsificação de documento público federal e uso de documento falso. Ao menos outros dois casos semelhantes já foram identificados. "A ousadia dos criminosos em usar alvarás falsos para libertar presos condenados pela Justiça Federal revela que podemos estar lidando com um dos braços de uma organização criminosa voltada ao contrabando de armas pesadas para abastecer o tráfico e as milícias no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil. Não se pode esquecer que alguns dos presos favorecidos pelos documentos falsos foram condenados exatamente por terem participado da entrada ilegal de fuzis, carregadores e munições em solo brasileiro. Mais de 1000 fuzis em apenas 4 anos”, afirma o procurador da República Eduardo Benones.

Ajuda para a Cultura

Publicidade

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) deu prioridade ao projeto de lei 3.883/21, que permite o uso de incentivos fiscais do setor cultural para compra de imóveis tombados do Estado - desde que sejam instalados equipamentos culturais de acesso público. O projeto, de autoria dos deputados André Ceciliano (PT) e Luiz Paulo (Cidadania), está sendo monitorado pelo setor.

Alerta sobre enchentes

Publicidade

A vereadora Tainá de Paula (PT) pediu urgência à Prefeitura do Rio e ao secretário municipal do Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere, para uma "estratégia mais inteligente para lidar com os resíduos sólidos do Rio de Janeiro, porque milhares de cariocas são afetados pelas chuvas dessa época do ano justamente por causa de entulhos sem direcionamento adequado".

A construção e o Rio de Janeiro

Publicidade

Deputados estaduais estão preocupados com a indústria da construção civil, um dos setores intensivos em mão-de-obra, que empregava mais de 6,7 milhões de pessoas e é responsável por algo ao redor de 6,2% do PIB brasileiro. No ano passado, o setor amargou uma queda de 7% em sua atividade, segundo dados do IBGE.

PICADINHO

Publicidade

Defensoria Pública, em audiência na segunda-feira (29), vai cobrar inauguração do hospital modular de Nova Iguaçu, pronto em junho de 2020.

MPRJ expede Recomendação ao Município do Rio para coibir a ocupação irregular no Parque Gericinó-Mendanha.

Publicidade

Escola de Negócios e Seguros recebeu nota máxima do MEC (5) para o curso online de Gestão Tecnológica em Riscos Logísticos.