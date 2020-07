Passageiro briga com com motorista de ônibus que não usava máscara;assista o vídeo

Um passageiro e o motorista nesta quinta-feira, tiveram uma discussão acalorada que pode salvar vidas. Ocorreu em Valencia na Espanha na corrida da EMT do ônibus da linha 31.

O incidente começou logo após as 11 horas da manhã, envolvendo um dos usuários do serviço de transporte público. Ele repreendeu o motorista por não usar a máscara. A resposta arrogante do motorista elevou o tom da conversa que se tornou, em questão de segundos, uma briga cheia de insultos e gestos obscenos.



Apesar do fato do governo valenciano decretar o uso obrigatório da máscara em todo o território autônomo em 18 de julho, esse motorista da linha 31 decidiu ignorar a regra. A proteção da boca e do nariz é essencial para impedir a propagação do coronavírus , que já se espalhou por toda a cidade de Valência e dos quais existem cinquenta surtos ativos nas três províncias.





Segundo reporta o jornal espanhol Levante Valenciano ,Agustín Alabau, testemunha ocular do embate, o incidente começou pouco antes de atravessar a ponte de Exposição, quando o passageiro pediu ao motorista "de má educação" que usasse a máscara. Altivo, o motorista respondeu com um retumbante "no me sale de los huevos"(uma recorrente frase de insulto regional como 'não me incomode 'e citando a genitália) que não deixou ninguém no ônibus indiferente.



"O motorista não usava a máscara a qualquer momento", diz essa testemunha dos eventos que decidiram registrar a briga com o celular desde o momento em que a encruzilhada dos insultos começou.