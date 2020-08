Uma cliente da New Jersey Staples, com o nariz descoberto, empurrou uma idosa para o chão, quebrando sua perna, depois de receber cobrança para se manter com a máscara cobrindo o nariz ou com seis metros de distância.O encontro pelo distanciamento social aconteceu pouco depois das 15h15 da quarta-feira em um local de Hackensack, onde a agressora desconhecida usando uma máscara indevidamente partiu contra mulher de 54 anos que usava uma copiadora, informou a polícia.A mulher de 54 anos disse a cliente 'desmascarada' para colocar o tapa-boca ou recuar - apontando a bengala para agressora como medida de assegurar a distância, segundo policiais e vídeos da loja. A mulher desmascarada, neste momento, se tomou pela raiva, começou a gritar e jogou a mulher de 54 anos no chão.A polícia divulgou o vídeo do confronto.