Homem que atacava clientes com faca é abatido por policial; assista

A violência realmente tomou conta do cotidiano estadunidense.Um homem aparentemente bêbado, armado com uma faca, atacou um policial, que atirou nele em legítima defesa. O vídeo do incidente, ocorrido em 14 de junho em Phoenix (Arizona, EUA), foi publicado nesta quinta-feira.





O ocorrido se passou em um estacionamento, depois que a polícia local recebeu um aviso de que alguém ameaçava vários clientes em um supermercado.



A medida que os policiais chegaram ao local, foram demandados em racionar contra o homem,aparentemente bêbado, que estava andando armado com uma faca do lado de fora da loja. O suspeito, mais tarde identificado como Jon David Brouseau, 55, foi a um agente, ameaçando matá-la.









Observando a gravação percebe-se a policial pedindo repetidamente ao homem que soltasse a faca, mas o homem ignorou suas ordens e continuou andando em sua direção. Em algum momento, Brouseau tentou atacar o agente, que abriu fogo.







O indivíduo, cuja vida não corre perigo, apesar da lesão, será acusado de agressão agravada no incidente, que foi gravada não apenas com a câmera do corpo do agente, mas também com a de várias testemunhas.



Neste contexto, o Departamento de Polícia de Phoenix garantiu que uma investigação do evento está sendo realizada e o uso da força pela polícia uniformizada será avaliado, depois de terem todos os dados necessários.