Não se poupou críticas ao primeiro presidente afrodescendente dos Estados Unidos. Um presidente "frio e implacável", Obama abandonou sua família queniana nas suas maiores horas de necessidade, de acordo com uma nova revelação do meio-irmão Malik Obama.



"Ele ficou rico e tornou-se esnobe", disse Malik, 62 anos, ao The Post via Skype em sua casa na aldeia queniana de Nyang'oma Kogelo. “O que eu vi foi que ele era o tipo de pessoa que quer que as pessoas o adorem. Ele precisa ser adorado e eu não faço isso. Eu sou o irmão mais velho dele, então não faço isso.



Em suas páginas “Big Bad Brother From Kenya”, um livro de memórias publicado por Malik Obama 22 anos depois, atingiu a Amazon com pouco alarde em 11 de julho. Em suas 435 páginas, Malik cobre a longa e gradual desavença entre ele e os ex-presidente, que culminou com Malik publicamente endossando Donald Trump para presidente em 2016.



Malik e Barack Obama compartilham o mesmo pai, Barack Hussein Obama Sr., um economista queniano que morreu em um acidente de carro em 1982. Malik conheceu seu meio-irmão em 1985 quando Barack era um organizador da comunidade de Chicago de 24 anos e eles desfrutaram de relações calorosas por mais de uma década.

Como reporta o NYPost, Malik passou anos trabalhando nos Estados Unidos, onde tem dupla cidadania, e viajou frequentemente entre os EUA e sua terra natal. Malik foi o padrinho do casamento de Barack Obama em 1992. Quando Barack se tornou presidente, Malik era um visitante regular do Salão Oval.



Hoje, Malik trabalha em período integral em uma fundação que leva o nome do pai. Ele se agarra a um monte de fotos antigas mostrando ele e um Barack despreocupado passando algum tempo juntos no Quênia. Muitos estão incluídos no livro.



As primeiras fissuras surgiram logo após a eleição de Barack para a Casa Branca, e Malik lhe contou sobre seus planos de fundar a fundação.







“Tivemos uma grande briga por telefone porque ele não estava apoiando e insistiu que eu fechasse o site e não continuasse com a fundação. Ele tinha suas razões, mas eu não estava tendo nenhuma delas ”, escreve Malik, descrevendo uma ligação tempestuosa pouco antes da inauguração de 2009. “Conversamos até altas horas da noite naquela noite. Ele ameaçou 'me interromper' se eu continuasse com a ideia. ”







Uma história que parece estar próxima de mais capítulos do que o livro relatou.