A oposição venezuelana decide não participar das eleições parlamentares de dezembro

Difícil um pacto político na Venezuela .É o que demonstra quando os principais partidos da oposição do país decidiram não participar das eleições parlamentares agendadas para o início de dezembro deste ano.Já havia uma negociação para integrarem disputa eleitoral. 27 partidos, que se opõem à atual administração do presidente eleito em maio de 2018, Nicolás Maduro, anunciaram esta posição em 2 de agosto por meio de uma declaração conjunta.





Ao que tudo indica, segundo Guaidó, este novo capítulo vai "esgotando todos os nossos esforços, nacional e internacionalmente, para que tenhamos um processo eleitoral competitivo que garanta o respeito à vontade soberana do povo". Além disso, os signatários da declaração convidaram a comunidade internacional a rejeitar as eleições parlamentares venezuelanas, bem como seus resultados, chamando esse processo de "fraude".



"Vamos lutar juntos para escolher o destino de nosso país. Ninguém aceita as imposições de um regime moribundo. Pela unidade, rejeitamos a farsa, agora devemos mobilizar a maioria que quer viver com dignidade", disse o deputado da oposição Juan Guaidó, que perdeu a última eleição para presidência do congresso, em seu discurso por sua conta do Twitter.



A presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, Indira Alfonzo, anunciou em 1 de julho que as eleições parlamentares para o período 2021-2026 serão realizadas em 6 de dezembro.



Após o anúncio, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aplaudiu a chamada e alertou que o processo eleitoral será "com todos os mecanismos de proteção" devido ao coronavírus. "A Constituição nos obriga a fazer essas eleições, a CNE marcou a data, uma nova Assembléia Nacional está chegando", tinha afirmado o presidente.