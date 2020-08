Depois de salvar dois filhos da correnteza,pai morre afogado;assista

Stevens estava descansando neste domingo em uma praia na cidade de Barmouth, no noroeste do país de Gales, com quatro de seus sete filhos, de 10, 11, 12 e 4 anos.



Ao ver a corrente arrastar dois deles para longe da praia, Stevens pulou na água e conseguiu movê-los para um lugar seguro, apesar de desmaiar durante o resgate. Uma de suas filhas alertou os socorristas, que o tiraram da água e realizaram ressuscitação cardiopulmonar. Mais tarde, o homem foi levado de ambulância aérea para um hospital, mas não havia nada que eles pudessem fazer para salvar sua vida.Veja o Jonathan Stevens, um britânico de 36 anos, conseguiu resgatar dois de seus filhos quando foram varridos pela correnteza, mas ele próprio perdeu a vida após a operação, informa The Sun.Stevens estava descansando neste domingo em uma praia na cidade de Barmouth, no noroeste do país de Gales, com quatro de seus sete filhos, de 10, 11, 12 e 4 anos.Ao ver a corrente arrastar dois deles para longe da praia, Stevens pulou na água e conseguiu movê-los para um lugar seguro, apesar de desmaiar durante o resgate. Uma de suas filhas alertou os socorristas, que o tiraram da água e realizaram ressuscitação cardiopulmonar. Mais tarde, o homem foi levado de ambulância aérea para um hospital, mas não havia nada que eles pudessem fazer para salvar sua vida.Veja o video

Ainda revelou o momento angustiante em que seu pai sorriu pela última vez depois de salvar sua irmã Lacey, 12, e o irmão Jack, dez.



"Papai abriu os olhos e olhou para mim e sorriu para nós. Mas um instante depois ele desmaiou e os socorristas o levaram embora, o levaram para a arena e eles fizeram ressuscitação cardiopulmonar. Ele nunca mais abriu os olhos ", disse Laurens, filha de Stevens, ao jornal.



A mãe das crianças ficou chocada com a perda do herói da família. "Sete filhos perderam o pai. Ele morreu salvando a vida dos filhos no mar. Não há palavras para descrever a dor. Sempre agradecerei a ele por trazer nossos filhos de volta", confessou à mídia.



O estucador, conhecido carinhosamente como Joff, depois de levar filhos para um lugar seguro, morreu tragicamente no hospital.



Sua filha Lauren, 11 anos, ainda contou como ela correu para o salva-vidas e falou: "meu pai está se afogando, por favor, salve-o" enquanto assistia o horror se desenrolar na frente de seu irmão Joshua, quatro.





A jovem, falando com a permissão da mãe Laura Burford, ainda detalhou : "Eles correram para a água também e nadaram até o papai, mas quando chegaram a ele, sua cabeça estava balançando na água. Ele parecia sem vida".



A plataforma GoFundMe.com lançou uma campanha de angariação de fundos para ajudar a família.