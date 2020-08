Sam Panda, uma acrobata que se tornou famosa há alguns anos quando quebrou o pescoço durante uma performance em Bali, devido seu equipamento que não funcionava corretamente, provocou repercussão dessa vez quando usava uma tanga" Fio Dental" em uma praia da Carolina do Sul - onde é ilegal.



A conhecida artista , que é originalmente de Pittsburgh, reclamou que "algumas mulheres" chamaram a polícia porque ela usava o biquíni "avançado" em Myrtle Beach.



A polícia disse que foi chamada inicialmente por uma reclamação contra duas mulheres que usavam calcinha e uma blusa transparente - e estavam "dançando e fazendo vídeos na praia" .



Os policiais conversaram com as mulheres para informa-las sobre a lei.



"Uma das mulheres tentou se afastar dos policiais e foi detida", disse as autoridades.



Depois de receber ordem contra o tipo biquíni(Fio Dental) , Sam cumpriu e foi autorizado a deixar a praia sem mais incidentes.



Mas ela desabafou no Facebook sobre o incidente.



"Se você é uma mulher e decide chamar a polícia por outras mulheres por seus corpos EM UMA PRAIA, EM FRENTE À SUA FILHA ADOLESCENTE ...", escreveu ela com insultos.



Os governos de Horry County e Myrtle Beach proíbem o uso de tangas sob uma lei sobre exposição indecente, informou o WTNH(tv local canal 8).



“Você conseguiu que uma mulher de 105 libras(48 kg) fosse pressionada, agarrada agressivamente, manuseada e algemada. Você permitiu que duas mulheres fossem envergonhadas publicamente na praia por seus trajes de banho ”, escreveu Panda.





A conhecida acrobata e artista performática Sam Panda foi convidada a deixar a praia por violar a "lei de tanga".Facebook

- E o pior de tudo, você mostrou à sua filha que o corpo dela é algo que ela deveria ter vergonha e que poderia ser detida. Você mostrou a ela que um homem pode prejudicar uma mulher pela maneira como seu corpo é visto por outras pessoas. Você objetou um corpo feminino que não lhe pertence e mostrou à sua filha que essas ações são aceitáveis ”, acrescentou.



"Você deveria estar absolutamente envergonhada de si mesmo."



Em um post posterior, ela disse que “uma garota decidiu que meu corpo era ofensivo para ela e mostrou a seu filho que um dia seu corpo poderia levá-lo à prisão.



“Seu corpo pode ser a razão pela qual um homem crescido a viola. O corpo dela é que está errado ”, ela escreveu com provocação.