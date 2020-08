Assista a reação da zebra ao ser atacada por crocodilos ao atravessar um rio

Imagens dramáticas mostram o momento em que uma zebra conseguiu se livrar das garras de um crocodilo enquanto atravessava um rio no sul do Quênia.



Enquanto um rebanho de zebra atravessa o rio Mara, perto da Reserva Nacional Masai Mara, uma é caçada e luta para se mover enquanto o réptil aperta sua perna.

Atravessar um rio é um período de grande risco para os animais da savana, já que predadores furtivos estão sempre à espreita.



Nas imagens, gravadas em 22 de julho, uma zebra é vista atravessando o rio com dificuldades, depois se entende o porquê. Um crocodilo tem suas mandíbulas presas na perna dianteira direita do animal e tenta sufocá-lo várias vezes.



Apesar do ataque do réptil, a zebra luta para avançar e consegue chegar à costa, outro crocodilo aparece, aproximando-se dele por trás. Quando parece que tudo está acabado para a zebra, ela consegue se libertar das mandíbulas do réptil e foge.