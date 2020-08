Michelle Obama afirma que tem depressão e culpa Trump

A ex-primeira dama Michelle Obama afirmou que está sofrendo de "depressão de baixo grau", em parte por causa do presidente Trump



“Estou lidando com algum tipo de depressão de baixo grau. Não apenas por causa da quarentena, mas por causa da disputa racial e por ver essa administração. Observar a hipocrisia dia após dia é desanimador ” , disse a ex-primeira dama.



Ao eleger um nome como parte da culpa, apontando o presidente Donald Trump, ponderou que era mais profundo do que isso.



“Não posso dizer que parte dessa depressão também seja resultado do que estamos vendo em termos de protestos, a contínua agitação racial que atormenta o país desde o seu nascimento. Devo dizer que acordar com a notícia, acordar com a forma como esse governo respondeu ou não, acordar com mais uma história de um homem negro ou de uma pessoa negra de alguma forma desumanizada, ferida ou morta, ou falsamente acusada de alguma coisa, é cansativo. E isso levou a um peso que eu não sentia na minha vida há algum tempo.



Seguindo a abordagem, ainda ressaltou que lida com a negatividade seguindo uma rotina, uma ferramenta que aprendeu durante muitos anos navegando nos holofotes da Casa Branca. Ainda assim, não é fácil.



"Estou acordando no meio da noite, porque estou me preocupando com alguma coisa, ou há um peso", disse ela. "Passei por altos e baixos emocionais que acho que todo mundo sente, onde você apenas não se sinta".



A ex-primeira dama não é a única já que uma pesquisa recente do Centro Nacional de Estatísticas da Saúde descobriu que um terço dos estadunidenses está mostrando sinais de ansiedade clínica e depressão durante a pandemia.