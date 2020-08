Ladrão morre ao tentar abrir o cofre do banco

Em um incidente bizarro, um ladrão morreu em um banco privado na noite do último sábado, quando sua garganta foi cortada acidentalmente com a mesma ferramenta que iria abrir o cofre.







O ladrão não identificado tinha invadido a filial da Harni Road Ujjivan Small Finance Bank com sede em Bengaluru no sul da índia.





Segundo a polícia local, o agressor entrou no banco entre 12h45 e 1h no sábado. Ele então tentou abrir o cofre de segurança com um cortador elétrico, mas ele acidentalmente ligou e cortou sua garganta.





“A área externa do cofre de segurança é pequena demais para uma única pessoa ficar de pé. Como estava escuro, o ladrão não percebeu seus movimentos no espaço apertado e puxou a corda, que ligou o cortador que cortou sua garganta ", relatou o inspetor de polícia local, SS Anand.



A equipe de segurança do banco detectou a presença do ladrão graças às câmeras de segurança e alertou o gerente da agência do banco, que encontrou o criminoso sem vida sobre 'uma poça de sangue'.



Dentro deste enredo, mesmo a morte ter sido registrada como uma morte acidental, as autoridades indianas abriram um processo contra o ladrão por roubo e tentativa de crime, disse Anand.