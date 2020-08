Marido se mata por falta de sexo e polícia detém a viúva

A polícia de Shaherkotda autuou uma mulher de 32 anos de Maninagar sob a acusação de cumplicidade ao suicídio, pois o marido dela terminou a vida com uma queixa de que sua esposa e acusada deste caso não permitiu que ele tivesse relações sexuais durante 22 meses de sua vida de casado.



A ação contra Geeta Parmar, 32, foi ajuizada no dia 6 de agosto pela sogra, Muli Parmar, 55, que alegou que a mulher não mantinha relações sexuais com o marido, Surendrasinh, nos 22 meses de do casamento.



No depoimento com a polícia de Shaherkotda na índia, Muli disse que Surendrasinh, um funcionário da ferrovia, se casou com Geeta em outubro de 2018. Antes disso, ele havia se divorciado de sua primeira esposa em 2016. Por outro lado, Geeta havia se separado anteriormente de dois outros homens pelo costume divórcio.



“Uma vez, entrei no quarto do meu filho e descobri que ele e a minha nora dormiam em camas diferentes. Quando perguntei ao meu filho sobre isso, ele me disse que eles não tinham relações físicas, pois Geeta tinha feito um voto de que não dormiria com o marido ”, alegou Muli.



Em 27 de julho, enquanto seus parentes compareciam a um funeral, Surndrasinh foi deixado sozinho em sua casa e mais tarde foi encontrado pendurado no teto.