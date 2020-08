Uma mulher morre após misturar produtos de limpeza

Uma mulher na Inglaterra morre após misturar dois produtos de limpeza



O que aconteceu foi devido a mistura se produziu uma reação química que desencadeou a mistura de alvejante com outro produto de limpeza liberou gases tóxicos que, quando inalados, desencadearam um grave ataque de asma.





O fato aconteceu comCelia Seymour, uma britânica de 34 anos, perdeu a vida devido a um ataque de asma causado pela inalação de vapores liberados por uma mistura de produtos de limpeza, segundo a mídia local.



A mulher havia marcado um encontro com seu chefe, Peter Seferi, que garantiu à mídia britânica que, ao chegar ao apartamento de Seymour, notou um cheiro intenso de produtos químicos que podia "sentir no peito".





Ao saírem da habitação, saíram conversando normalmente; no entanto, alguns minutos depois, ela apresentou uma asma grave, que a impedia de respirar. Quando ele desmaiou, seu chefe realizou reanimação cardiorrespiratória, guiado por instruções de um operador de linha de emergência.





Diante da situação onde se mostrava não estar bem, foi internada no hospital na cidade de Feltham, onde os médicos a submeteram ao coma induzido. No entanto, ele não mostrou sinais de recuperação e morreu quatro dias depois.



Em declaração,Julie Felon, a mãe da vítima, falou que o Corpo de Bombeiros confirmou que a mistura de água sanitária com outro produto químico, provavelmente outro limpador de banheiro, produziu uma reação química que liberou gases tóxicos que, quando inalados, causaram graves ataque de asma que lhe custaria a vida.