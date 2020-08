Um raio em forma de coração viralizou e causou espanto na web

A representação de uma raio chamou atenção aos internautas pelo o mundo .

Um raio em forma de coração causa espanto na web;foi o que um casal do Reino Unido contemplou o espetáculo natural e conseguiu capturar uma imagem tão inusitada.







O fato ocorreu no último dia 8 de agosto, uma tempestade atingiu West Midlans, no Reino Unido. Tamanho era o espetáculo da natureza que um casal decidiu registrar o que estava acontecendo no céu, sem imaginar o que seria capaz de capturar.



Nesta noite, a mulher estava gravando o céu quando de repente, um raio em forma de coração se formou no céu noturno, algo que ela nunca tinha visto e por isso decidiu compartilhá-lo nas redes sociais, seu vídeo viralizou.