Presidente de Portugal abandona entrevista e corre para água salvando dois turistas de afogamento

Uma cena inusitada para um presidente da república, abandonar uma entrevista e salvar pessoas que se afogavam no oceano .



O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ajudou a resgatar dois turistas no Oceano Atlântico no dia 15 de agosto. O presidente, de 71 anos, que se encontra de férias na província do Algarve, no sul do país, não hesitou um segundo em pular na água para ajudar as duas jovens, que caíram de uma canoa e não podiam regressar para entrar no barco.



Com a ajuda de outros salva-vidas, o presidente conseguiu levar as duas mulheres em segurança para a praia. Eles estavam tão cansados, disse ele, que nem sabiam nadar.





Uma equipe de televisão que estava entrevistando o presidente capturou toda a cena. Assim que o presidente voltou, agradeceu às demais pessoas que participaram do resgate e emitiu uma mensagem de alerta sobre os perigos do mar.