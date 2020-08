Rafael Correa disputará a vice-presidência nas próximas eleições

Rafael Correa disputará a vice-presidência do Equador nas próximas eleições, informou nesta segunda-feira Amauri Chamorro, assessor do ex-presidente.



Chamorro disse ainda que o binômio será formado pelo economista e ex-ministro da Cultura e ministro coordenador do Conhecimento e Talento Humano de seu governo, Andrés Arauz, que aspira à presidência do país latino-americano nas eleições de 2021.

#Atención: La Revolución Ciudadana, integrante del frente @UNESECUADOR, presenta a su binomio para las próximas elecciones:



- @ecuarauz a la Presidencia

- @MashiRafael a la Vicepresidencia pic.twitter.com/XCH8brxskt — Un Café con JJ (@UnCafeConJJ) August 17, 2020





“O binômio Revolução Cidadã (RC, fundada pelo ex-presidente Rafael Correa) para as eleições presidenciais de 2021 no Equador terá Andrés Arauz como (candidato a) presidente e Mashi Rafael (Correa) como vice-presidente”, escreveu o assessor do ex-chefe de estado em sua conta no Twitter.



Além disso, Vanessa Freire, diretora nacional do partido Fuerza Compromiso Social (FCS), do ex-presidente Correa, anunciou nesta segunda-feira que a apresentação oficial da dupla acontecerá na terça-feira, 18 de agosto, na cidade de Quito (capital), e que “vão ser lançados como Centro Democrático (CD) e não como FCS”.