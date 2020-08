Casal é filmado fazendo sexo no cinema;assista

Uma cena contada em estórias e em filmes , agora aparece como registro em vídeo no próprio cinema.A dupla não sabia que estava bem na frente de uma câmera de segurança de um cinema recém-reaberto.

O filme digno de envergonhar a maioria,vazou e desde então foi visto 1,7 milhão de vezes no Twitter é orignalmente da CCTV chinesa, mas presumidamente teria ocorrido no Reino Unido.Nua da cintura para baixo, a mulher parece escarranchada em seu amante que estava sentado em uma cadeira de cinema.A dupla vai direto ao assunto, completamente alheia a que outros possam estar assistindo a coisa toda.Veja o vídeo acessando no link Não houve outros espectadores de cinema na filmagem, então poderia ter sido uma exibição vazia - permitindo que o casal pensasse que tinha privacidade.Mas o vídeo foi compartilhado com a legenda: "Quem faz isso e vocês não acham que serão pegos. Verificamos as câmeras, querida !!!"Parece que foi tirada nas últimas seis semanas, quando os cinemas foram reabertos após o bloqueio.O vídeo chocante vem três anos depois que o ato sexual chocante do casal, ao ser divulgado pelo canal.