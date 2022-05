Em 5 meses meses, Luanne Jardim perdeu cerca de 45 quilos - Acervo pessoal

Publicado 18/05/2022 15:40 | Atualizado 18/05/2022 15:42

Nas redes sociais, atualmente, Luanne Jardim esbanja confiança ao encorajar mulheres que se sentem fracas e desmotivadas. Sem perspectiva e com nenhuma alto estima. No entanto, poucos sabem de seu passado sombrio e doloroso.

Com exclusividade, a influenciadora conversou com a coluna e revelou ter sido vítima de dois relacionamentos abusivo. Com direito a violência física e psicológica que sofreu por parte de um ex-noivo e do ex-marido.

"Quando não temos auto estima, nos sujeitamos a relacionamentos tóxicos e abusivos, aceitamos viver isso, pelo medo de não conseguirmos viver um novo amor, medo de não sermos aceitas… e o mesmo também acontecem com mulheres dependentes financeiramente do marido. Eu já fui agredida física e psicologicamente, dentro de relacionamentos, todos os dias, meu sobrepeso era colocado em xeque.

Já cheguei a ter meu prato de comida, retirado da mesa, junto a frase: Você vai engordar tudo de novo", desabafa a influenciadora.

Toda aquela humilhação diária ao qual era submetida com o ex-noivo e outras situações também vividas com o ex-marido, despertou em Luanne o desejo de mudança. Separada do ex-companheiro, decidiu levar uma vida mais regrada. Fez terapia. Começou a treinar. Pegou gosto pela coisa. Em 5 meses meses, perdeu cerca de 45 quilos.

Diversos artistas como Mc Mirella, Dra Deollane, Thomás Santana, Gracyanne Barbosa, Karen Kardasha, Nicole Bahls, Lays Peace já citaram a história de superação de Luane, que hoje acumula mais de 250 mil seguidores em seu Instagram e atualmente uma das principais pautas do Instagram da influenciadora é ajudar mulheres a enxergarem relacionamentos tóxicos, como o abuso psicológico.