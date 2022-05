Caio Castro e a namorada, Daiane de Paula - Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2022 15:49 | Atualizado 18/05/2022 15:49

Recém-inaugurada em São Paulo, a balada Savesix, cujo dono é o ator Caio Castro, já está envolvida em uma polêmica.

Funcionários da casa alegam que não foram pagos pelos dias de trabalho. Além disso, garçons e atendentes, já dispensados pela agência que intermediou as contratações, dizem que estão sendo enrolados, uma vez que as promessas de pagamento não têm sido cumpridas.

À coluna, um dos funcionários que não quis ser identificado afirma que os trabalhadores sofreram um golpe.

Segundo ele, o acordo do pagamento previa que garçons e atendentes receberiam por comissão: 10% do que cada um vendesse mais 5% do faturamento da casa.

“Estamos trabalhando lá desde o primeiro dia, mas não nos pagam, só enrolam”, declara o funcionário.

Inaugurada há aproximadamente dois meses, a Savesix fica no bairro da Saúde, na Zona Sul da capital paulista.

O funcionário relata que a balada não tem recebido tanto movimento. No entanto, em alguns dias, o faturamento chegou a quase R$ 200 mil.

Ademais, os trabalhadores suspeitam que Caio Castro não esteja sabendo da dívida, uma vez que o ator não participou das negociações salariais. De todo modo, seguem pressionando a administração da balada na tentativa de receber pelos dias trabalhados.