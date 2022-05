Cantor Ovelha (à esquerda) e o humorista Sérgio Mallandro (à direita) - Reprodução

Publicado 19/05/2022 13:14

O cantor Ovelha ainda se sente ressentido dos últimos encontros com o apresentador Sérgio Mallandro.

À coluna, o músico revelou que, apesar do carinho que tem pelo humorista, teme pelo pior quando eventualmente ficarem frente a frente novamente.

“As últimas atitudes dele não foram legais. Se o clima ficar esquisito de novo, vou meter porrada”, afirma Ovelha.

Em fevereiro deste ano, o clima esquentou entre os dois durante a gravação do “Programa do Ratinho”, no SBT.

Na ocasião, Sérgio Mallandro fez uma brincadeira que o cantor não gostou. O humorista jogou talco na cabeça dos convidados do programa. Por ter cabelo grande, Ovelha pediu que Sérgio Mallandro não fizesse o mesmo com ele, o que desencadeou o desentendimento.

Nos bastidores, Ratinho teve de intervir para apartar a discussão, que quase terminou em briga.

No entanto, antes disso, em agosto de 2021, o cantor e o apresentador já tinham se estranhado.

Sérgio Mallandro se irritou com um comentário de cunho homofóbico feito pelo cantor durante a gravação do podcast “Papagaio Falante”, no qual o humorista entrevista convidados.

O humorista, inclusive, citou que tem amigo, primo e funcionários homossexuais. Ovelha, por sua vez, rebateu dizendo que não tem nada contra a sexualidade das pessoas e se justificou mencionando que recebeu uma educação diferente da propagada nos tempos atuais.