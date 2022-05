"A beleza do lugar supera o frio", comenta a artista de forma bem-humorada sobre o clima canadense. - Divulgação

Quem a acompanha nas redes sociais sabe muito bem que Olga Britto não dispensa uma viagem.

No mais recente período de férias, a atriz resolveu conhecer o Canadá, permanecendo em Toronto, uma das maiores cidades do país, a maior parte dos dias.

“A beleza do lugar supera o frio”, comenta a artista de forma bem-humorada sobre o clima canadense.

Enquanto se prepara para os próximos projetos no campo da dramaturgia, a atriz compartilhou os seus cinco pontos turísticos favoritos de Toronto.

Confira, a seguir, as dicas da atriz Olga Britto.

1) CN Tower

“O maior símbolo de Toronto não pode ficar fora de qualquer roteiro de viagem. A CN Tower tem mais de 553 metros de altura. Lá de cima, é possível ter uma vista incrível da cidade. Vale demais como passeio turístico!”

2) Yonge-Dundas Square

“A praça é uma espécie de Times Square canadense. Para quem gosta de fazer compras, é destino certo. O local reúne shoppings, lojas de todos os tipos e restaurantes. Os painéis luminosos são um show à parte.”

3) Distillery District

“O Distillery District é mais recomendado para quem gosta de excursionar pela cidade e saborear as bebidas locais. A fábrica de cervejas Mill Street e a destilaria The Gooderham and Worts ficam por lá. Também há estabelecimentos nos quais é possível provar doces e chocolates.”

4) Casa Loma

“Também tem castelo no Canadá! A Casa Loma terminou de ser construída em 1914. Depois que o dono morreu, virou hotel e casa noturna. Atualmente, é um dos principais pontos turísticos de Toronto. Além de imenso, o castelo é uma obra de arte.”

5) Royal Ontario Museum

“Para quem gosta de história, assim como eu, o museu, também conhecido pela sigla ROM, é um passeio fantástico. O acervo reúne peças de diversas regiões e épocas do mundo, como a Grécia Antiga, o Japão feudal e a era dos dinossauros. O complexo é tão rico que vale passar um dia todo lá dentro.”