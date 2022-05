Gusttavo Lima - reprodução do instagram

Publicado 23/05/2022 17:46 | Atualizado 23/05/2022 18:06

Era para ter sido uma noite feliz e animada. No entanto, o show do cantor Gusttavo Lima no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), no sábado (21), terminou em pancadaria generalizada.

Circulam pela internet imagens de uma mulher sendo agredida por várias outras no chão. Em seguida, entram na briga, já desproporcional, diversas pessoas.

Socos, chutes e puxões de cabelo só foram contidos após a intervenção dos seguranças.

A situação poderia ter sido bem pior, pois até mesas foram arremessadas durante a confusão.

Contudo, o que teria desencadeado tamanha briga?

A coluna apurou que tudo começou por causa de um copo de cerveja.

Para ser mais claro, uma mulher, enquanto aproveitava o show, teria derrubado a bebida em um grupo de pessoas ao redor.

Enfurecidas, as mulheres atingidas pela bebida deram início a uma discussão, que se tornou uma briga generalizada.

A produção do evento, em nota, disse que “repudia qualquer ato de violência”.

Sem nada a ver com a confusão, Gusttavo Lima, por sua vez, seguiu com o show normalmente e faz a alegria de quem saiu de casa para se divertir.