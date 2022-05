Tiago Leifert (à esquerda) e Anitta (à direita) - Divulgação

Publicado 23/05/2022 18:03

A gravação de um comercial para a marca de telefonia Claro, estrelada pela cantora pop Anitta, pelo apresentador Tiago Leifert e pelo comediante Paulo Viera, deu o que falar. As notícias sobre os bastidores desse episódio teceram fortes acusações a estrela do pop. Segundo notícias que se espalharam pelas redes sociais, Anitta teria chegado com várias horas de atraso no set, debochado de uma figurante que torceu o pé durante a gravação da publicidade e ainda exigido que ela fosse retirada.

Durante a estreia do programa "3 na área", Tiago Leifert conta que se incomodou com a forma que a notícia sobre a Anitta foi contada e deu a sua versão dos fatos.

Segundo o jornalista esportivo e apresentador, Anitta não chegou atrasada no set e também em nenhum momento debochou da figurante que se machucou. " É muito difícil pra uma pessoa famosa como a Anitta se defender. Eu até fiz um comentário na publicação, mas vem o pessoal embaixo coloca emoji de vômito e pronto", conclui.

Na ocasião, Anitta não se pronunciou sobre o assunto e a assessoria da cantora se limitou a dizer que a acusação não procede.