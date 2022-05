Apresentador Thiago Rocha - Divulgação

Publicado 25/05/2022 16:33

Com tema fantasia e direção de Sebah Vieira, o jornalista Thiago Rocha irá comemorar em grande estilo, no próximo dia 07 de junho seus 40 anos. O local escolhido foi uma casa de festa de Alphaville.

A comemoração, que também marca os 23 anos dedicados a comunicação, irá reunir amigos e familiares em uma festa orçada em meio milhão de reais com diversos parceiros e patrocinadores que acreditam no comunicador: “É tempo para comemorar a vida, passamos por momentos difíceis, e, mais do que nunca não quero deixar de comemorar a saúde, o amor e a gratidão com as pessoas que gostam de mim. Reuni vários parceiros para proporcionar a todos os meus convidados momentos de diversão e alegria”, declara Thiago.

"A festa trará momentos dos bailes a fantasia, onde cada personagem tem a sua história, no menu diversos pratos típicos, além de refeições veganas para que os convidados se sintam em casa para degustar as delicias preparadas os convidados", afirma o diretor da festa, Sebah Vieira.

A fantasia escolhida por Thiago Rocha promete surpreender a todos com uma grande homenagem. Um batalhão de famosos deve comparecer ao evento. Inclusive este humilde colunista que vos fala.