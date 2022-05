O apresentador Geraldo Luiz (à esquerda) e a modelo Cássia Mello (à esquerda) - Divulgação

O apresentador Geraldo Luiz (à esquerda) e a modelo Cássia Mello (à esquerda)Divulgação

Publicado 26/05/2022 14:45

Bomba! Com exclusividade, a coluna Vem que é bomba descobriu uma história curiosa. A modelo Cássia Mello, que inclusive já participou do miss bumbum, teve um affair com o apresentador Geraldo Luiz há 10 anos. Ficaram juntos por 8 meses.

Apaixonada pelo comunicador à época, a modelo se jogou de cabeça no relacionamento e fez uma tatuagem bem onde vocês imaginam com letra g, em homenagem ao jornalista da TV Record.

O namorico, que nunca foi oficializado, chegou ao fim e Cássia desde então mudou para Valladolid, na Espanha. Recentemente casou com um cidadão local. Porém, muitos conflitos vinham acontecendo justamente por conta da bendita tatuagem.

O espanhol morre de ciúmes de Geraldo Luiz e não aceita em hipótese nenhuma a letrinha g nas partes íntimas da moça. Exigiu por diversas vezes que ela apagasse. Mas não foi atendido. Resultado: separação!

"Não vou apagar. Gosto da minha tatuagem. Meus fãs do only fans também gostam. Ele vai ter que aceitar. Quero meu marido de volta, mas apagar a tatuagem é impossível", disse a modelo, com exclusividade à coluna.