A modelo e influencer Vanessa Lima - Divulgação

Publicado 30/05/2022 11:36

Um dos concursos de beleza mais populares do País, o Miss Bumbum costuma ser encarado pelas participantes como uma vitrine capaz de potencializar a carreira de modelo. No entanto, a visibilidade do evento, transmitido em TV aberta, nem sempre traz efeitos positivos.

Isso ocorreu, por exemplo, com a modelo Vanessa Lima. Representante do estado do Maranhão na edição de 2021, ela revela que o concurso tem mais dificultado do que ajudado em sua profissão.

“Pensei que, após o concurso, outras portas se abririam para mim, mas não foi bem o caso”, declara.

Antes de participar do Miss Bumbum 2021, Vanessa já mantinha a carreira de modelo internacional, posando para diversos ensaios fora do País. Com isso, resolveu aceitar o convite para o concurso como uma forma ganhar espaço no mercado de beleza brasileiro.

Contudo, a exposição do corpo escultural e do bumbum de 114 cm na mídia nacional não saiu como esperado.

“Quando pensei que iria me projetar, vi muitas portas se fecharam para mim”, pontua a modelo. “Recebi muitos haters [pessoas que fazem discurso de ódio na internet] e fui taxada disso e daquilo, como se não fosse profissional da beleza”, complementa.

Além disso, Vanessa conta que, por participar do Miss Bumbum, muitas pessoas a tratam como ignorante ou até mesmo como garota de programa.

“Essa forma pejorativa de ser vista dificulta a carreira de qualquer modelo. O concurso, até aqui, só me prejudicou”, frisa.

De todo modo, Vanessa, que também atua como influencer nas redes sociais, confessa que mantém o sonho de trabalhar na televisão e o desejo de que a carreira de modelo seja valorizada no Brasil.

“Vim do exterior para participar do concurso com o objetivo de abrir portas no mercado brasileiro. Isso ainda não aconteceu, pelo contrário. Então, hoje, evito me associar ao evento para não prejudicar ainda mais a minha carreira”, afirma a modelo.