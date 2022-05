Maria (à direita) e seu pai, Carlos Câmara (à esquerda) - Divulgação

Maria (à direita) e seu pai, Carlos Câmara (à esquerda)Divulgação

Publicado 30/05/2022 16:10

Já faz algum tempo que o BBB 22 terminou, mas os resquícios do programa seguem dando o que falar.

A cantora Maria, participante da edição, rompeu relações com o pai, Carlos Câmara, após ser desclassificada do reality show. Contudo, ele não está nada feliz com esse afastamento da filha.

“A Maria está chateada comigo, e eu, chateado com ela. Na verdade, não sei nem o motivo”, diz Carlos Câmara, com exclusividade à coluna.

Sem o atual número de celular da filha, o gari e massagista conta que, desde que a cantora deixou a casa do BBB, se falaram apenas uma vez por telefone e nada mais.

Em seguida, em razão de desencontros, Maria rompeu relações com ele.

“Gostaria que ela me procurasse, que entrasse em contato comigo e que me explicasse por que se afastou de mim, se eu fui tão presente na vida dela quando ela estava no BBB”, afirma Carlos, em tom de súplica.

Maria foi desclassificada do BBB 22 após ter agredido a participante Natália Deodato com um balde durante o “Jogo da Discórdia”.

O pai, de todo modo, revela que quer reencontrar a filha para expressar seu carinho por ela.

“Quero dizer a ela que a amo muito e sinto muita falta dela”, frisa Carlos Câmara.

“Temos muitas coisas em comum, inclusive o fato de ela trabalhar tanto quanto eu. Ele é guerreira”, destaca o pai da cantora.