Gretchen exibiu os pelos descoloridos - Reprodução/Instagram

Publicado 01/06/2022 15:57

Frequentemente alvo de haters nas redes sociais, a cantora Gretchen recebeu críticas, recentemente, relacionadas ao corpo – especificamente, sobre os pelos.

Contudo, em conversa exclusiva com a coluna, a artista diz que tem um recado na ponta da língua aos críticos.

“Amo os meus pelos loiros, acho um charme”, frisa. “Quando coloco alguma roupa decotada – e faço questão de usar para realçar os pelos –, acho que fica supersensual”, complementa.

Inclusive, Gretchen já havia usado as redes sociais para rebater os perseguidores a respeito dos pelos pelo corpo.

“Já que meus pelos são o assunto do momento, aí vai um close deles para vocês. Chora nesses pelos sensuais”, escreveu, em post publicado no Instagram, na terça-feira (31/5).

Além disso, à coluna, a artista contou que, em contrapartida aos comentários maldosos, recebeu diversas mensagens de mulheres que se identificaram com a situação.

“Recebi muitos directs [mensagens diretas] de mulheres que se sentiam oprimidas, se sentiam mal porque tinham pelos e outras pessoas falavam que eram feios. Às vezes, elas nem saiam de casa”, relata a cantora.

“Elas me disseram que estão livres, que agora podem mostrar os pelos e que não se importam com o que as pessoas pensam. Quer algo melhor do que isso?”, acrescenta, ressaltando o lado positivo da polêmica.

Ainda sobre o assunto, Gretchen diz que uma história chamou a sua atenção. Entre as mensagens que recebeu, uma mãe contou que mostrou um vídeo da cantora para a filha que sofre bullying na escola por ter pelos pelo corpo.

“A menina ficou superfeliz, se identificou comigo”, destaca a artista. “É isso que a gente faz de bom. A gente traz a identificação das pessoas que precisam ser amadas como são”, reflete a dona do hit “Conga, Conga, Conga”.

No fim das contas, a cantora ainda encontrou motivos para rir dos críticos.

“Os haters me ajudaram, mais uma vez, a ajudar um monte de gente”, diz Gretchen, em tom bem-humorado.