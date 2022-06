Liziane Gutierrez - Reprodução

Publicado 02/06/2022 10:31

Uma estação de trem de Lviv, cidade localizada na região oeste da Ucrânia, em que a modelo brasileira Liziane Gutierrez faz trabalho voluntário foi atingida por um míssil russo. Ainda não há mais informações sobre mortos e feridos.

Por sorte, a ex-participante de “A Fazenda” não estava no local.

No momento do ataque, Liziane estava em Kiev, capital do país, onde reside durante a guerra. Ela costuma viajar com frequência a Lviv para prestar auxílio aos desabrigados do conflito.

“Estive lá dois dias antes”, conta Liziane, com exclusividade à coluna. “Entre os voluntários, já havia a preocupação de que a estação de trem pudesse ser alvo de um míssil. Espero que todos estejam bem”, acrescenta.

Lviv fica próxima à fronteira com a Polônia. Estações de trem costumam ser alvo de ataques russos.

“É uma guerra, você tem que conviver com o medo. Do contrário, você não faz esse trabalho”, declara Liziane sobre as atividades voluntárias.

Na quarta-feira (1º), a modelou divulgou nas redes sociais que foi ameaçada por um soldado russo. O militar teria dito que iria atrás da influencer.

Em seguida, o soldado a bloqueou e apagou as mensagens trocadas nas redes.

“Se fosse uma ameaça do Putin [presidente da Rússia], eu estaria preocupada”, diz a modelo.

“Não vejo relação entre as ameaças do soldado e o ataque à estação de Lviv”, avalia.

Além disso, Liziane diz que não tem previsão de volta ao Brasil e que o trabalho voluntário na Ucrânia é a sua prioridade no momento.