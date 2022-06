Tiago Ramos (à esquerda) e Mirella (à direita) - Divulgação

Tiago Ramos (à esquerda) e Mirella (à direita)Divulgação

Publicado 03/06/2022 15:56

O clima de flerte dominou a noite desta quinta-feira (2) em São Paulo.

Tiago Ramos, ex-padrasto do jogador Neymar Jr., e a cantora Mirella teriam se aproximado em uma balada na capital paulista.

De acordo com fontes, tudo começou quando o modelo tomou a iniciativa de conversar com a cantora. Ambos estavam no mesmo camarote.

Eles teriam tido uma longa e animada conversa. Em seguida, dançaram juntos a trocaram olhares durante toda a noite.

Mais decidido, Tiago teria puxado papo com Mirella diversas vezes. A cantora, por sua vez, se mostrava bastante confortável com a situação, parecendo corresponder.

Contudo, algumas horas depois, o cantor Dynho Alves, ex-marido de Mirella, apareceu na mesma balada, o que esfriou o flerte entre as celebridades.

De todo modo, fontes informaram a coluna que Dynho, ao notar o aparente interesse mútuo de Tiago e Mirella, não gostou nada da situação.

Nesta semana, inclusive, a funkeira passou uma noite na casa do ex-marido, após terem ido a uma festa juntos.

Tiago, como se para não perder a saída noturna, ainda ficou com uma amiga de Mirella no fim da balada.

A coluna procurou a assessoria de imprensa de Mirella para confirmar a ida à festa na quinta-feira (2), mas, até o momento, não obteve respostas.